Samstag, 19 August 2023 | 33.231

Die Rechte der Menschen und ... die Hofnarren der Herrscher ...

früher … eigentlich seit Menschengedenken …

hielten sich die Herrscher und Herrscherinnen so genannte Hofnarren ...



das waren die Zeiten … da durften sie alles sagen was sie wollten …

und die Herrscher wmd machten alles was sie wollten ...



heutzutage übernehmen die Herrscher wmd die Rolle des Hofnarren selbst …

teilweise sogar praktisch faktisch ausschließlich … s. Angela Merkel …



das heißt … sie machen was sie wollen ... nur so zum Spaß wie gesagt …

und kommentieren / interpretieren das dann auch wie sie wollen … um Andere zu be-spaßen ...



und die moderne ‘Presse’ … eigentlich und wenigstens also in der Rolle des Hofnarren …

übernimmt das alles für bare Münze und macht daraus ihr eigenes Business-Geschäft ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothera Kasner / Merkel / Sauer ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...







