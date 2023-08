Freitag, 18 August 2023 | 33.230

Die Rechte der Menschen und ...

der Spaß der Frau Merkel ......

was soll der ganze Quatsch ???

warum ist ständig von Demokratie die Rede … also von der Herrschaft des Volkes …



und im Grunde genommen wird das Volk behandelt / bearbeitet / geknetet wie ein Teig …

dann verbraten und gebraten und schließlich gefressen / beseitigt / vernichtet …



Politik ist ein Spaß … sagt Frau Merkel … der Inbegriff des Politischen Spaßvogels …

der Inbegriff von völlig unernst geschweige verantwortlich 'etwas nur so zum eigenen Spaß machen' …



in jeder Hinsicht … zur eigenen Bespaßung ebenso wie zur Bespaßung des Volkes ...

und aller sonst Beteiligten und Interessierten …



vor allem der Medien und der Wirtschaft und aller Anderen

die damit wiederum Beschäftigung haben und vor allem irrsinnig viel Geld verdienen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Zukunft ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit Sichtum Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen