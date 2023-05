Freitag, 19 Mai 2023 | 20.139

MS Wissenschaft ...

das Frachtschiff als mobiles Universum ... ...

macht heute im Wannsee in Wannsee fest … dieser Insel im äußersten Südwesten Berlins ...

am Ostufer an der Anlegestelle am S-Bahnhof bzw der Ronnebypromenade ...



Ronneby ist eine ähnlich große (oder kleine) Stadt im Südosten Schwedens …

und seit 1976 Partnerstadt des Berliner Stadtteils Steglitz-Zehlendorf ...



Wannsee … der Ort … an dem man unweigerlich nicht nur in die Zukunft …

sondern auch in die Vergangenheit blicken muß …



gewissermaßen aus dem Bauch des Schiffes mit seinen unzähligen Schwarzen Löchern ...

in das Schwärzeste Loch der deutschen Geschichte … die Wannsee-Konferenz ...



auf der die Gesamt-Organisation und Koordination der ‘Endlösung der Judenfrage' …

en detail abgesprochen und festgelegt worden ist ...



das war 1942 … inzwischen hat die Zeit als physikalische Komponente bewiesen …

daß die in sich ruhende kreative Kraft der Natur bzw also des Universums …



größer ist um nicht zu sagen nachhaltiger ist als der Instinkt des Menschen …

zur Zerstörung … bzw Gewalt als Mittel im Umgang mit einander einzusetzen ...







