Donnerstag, 17 August 2023 | 33.229

Die Rechte der Menschen und ...

die Realitäten des Daseins ...

‘Am Anfang war das Wort’ … steht in der Bibel …

aber dort steht auch ‘Am Anfang war der Geist’ ...



und daran zeigt sich schon … wie widersprüchlich dieses ganze menschliche Leben ist …

wie paradox vor allem … seit nicht mehr nur der Geist Gottes auf dem Wasser schwebt ...



sondern vor allem der Geist des Menschen auf dem Land … bzw in den Ländern …

wie unterschiedlich sie sich auch immer entwickelt haben …



Gott … das ist nicht nur Wort und Geist … sondern vor allem Fleisch und Blut ... Arbeit und Leben …

Mensch … das ist hirnverbannt und krank … Mord und Totschlag … Krieg und Umwelt ...



und ‘on top of it’ wird Zerstörung und Vernichtung geradezu zum Kult erhoben …

selbst das systematisch betriebene Töten kranker Menschen wird zum Humanen Sterben erklärt



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und sonstige Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikry ... Miasmathie ... Mikado ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen