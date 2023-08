Dienstag, 15 August 2023 | 33.227

Die Rechte der Menchen und ...

der Spaß von Angela Merkel ...

laut Frau Merkel ist Politik ein Spiel … und das muß Spaß machen …

konsequenterweise ist das Volk in der Rolle des Zuschauers …



nach dem Motto … ‘Verstehen Sie Spaß’ ???

wobei es aber weniger um die Verständnisfähigkeit geht als um die Leidensfähigkeit …



denn das Problem ist ja nicht nur … den Humor von Frau Merkel zu verstehen …

sondern die damit verbundenen Leiden zu ertragen …



der Humor von Frau Merkel verhält sich irgend wie so wie das Universum …

schließlich ist Frau Merkel Physikerin …



das heißt … er erscheint durchaus irgend wie begrenzt … dehnt sich aber immer weiter aus

in ihrem Erfindungsreichtum ist sie unbegrenzt unerschöpflich ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von Freunden / Feinden / Parteifreunden ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







