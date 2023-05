Montag, 15 Mai 2023 | 20.135

MS Wissenschaft ...

hört auch auf den Geburtsnamen Jenny ...

gewissermaßen jetzt verheiratet mit der Wissenschaft … gleichgeschlechtliche Partnerschaft …

aber Frauen sollen ja eh die besseren Astronautinnen und Weltraumforscherinnen sein ...



und selbst der Urknall … wenn man darin eine Geburt sieht …

verbindet sich mit dem Begriff Frau … und hatten wir nicht gerade eh den Muttertag (?)



heute also in Tegel … da wo früher mal ein Flughafen war …

heute nur noch der Fluß-hafen bzw der Anleger für Flußkreuzfahrtschiffe ...



an der Greenwichpromenade … bis Donnerstag … Christi Himmelfahrt … 18. Mai 2023 …

bevor es weitergeht in den Wannsee an die Ronnebypromenade….



Was gibt es da draußen sonst noch ?

Wenn wir jetzt schon über All und alles sprechen ? …



der Berliner Stadtteil Tegel … eine Kleinstadt mit rund 40.000 Einwohnern …

ist ein Kleinod mit vielfältiger Geschichte …



Geschichte ist nicht nur der Flughafen … sondern auch der ehemalige Industriehafen …

aus der Zeit als die Familie Borsig hier noch den Ton angab …



und es gibt hier nicht nur den höchsten Baum Berlins sondern auch den ältesten ...

und die älteste Gaststätte noch dazu ...



und natürlich das Humboldt-Schloß und die Humboldt Bibliothek …

womit wir dann doch wieder die Kurve zur (MS)Wissenschaft gekriegt hätten ...



und appropos Greenwichpromenade …

Greenwich … also dieser Londoner Stadtteil am Südufer der Themse …



ist Partnerstadt von Tegel … und schaut … nachdem auch dort inzwischen Vieles Geschichte ist

zuversichtlich in die Zukunft … um nicht dank berühmter Sternwarte zu sagen ins Universum ...



www.wissenschaftsjahr.de

www.bmbf.de







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen