Sonntag, 14 Mai 2023 | 19.134

Muttertag ...

der Tag für Überraschungen ...

die größte Überraschung wäre natürlich …

wenn sich die Russen aus der Ukra-ine zurückziehen würden ...



aber das geht wohl … wie sagt man gelegentlich … ‘nur über meine Leiche’ …

in diesem Fall also die von Wladimir Putin …



aber wie es aussieht trachtet ihm niemand so wirklich richtig nach dem Leben …

und er selbst schon gar nicht …



was wiederum heißt … im Umkehrschluß … aber konsequenterweise ...

alle sind damit einverstanden was er macht … natürlich entsprechend relativiert ...



Muttertag … wie soll man der Mütter gedenken / sie bewundern / sie ehren …

die in solchem allgemein und weit verbreiteten Wahnsinn ihre Kinder verlieren …



bzw regelrecht opfern müssen … das sind Menschenopfer !!! …

nicht nur im sprichwörtlichen oder herkömmlichen Sinne …



sondern in einem objektiv kriminellen Sinne ...

und nicht etwa einem zurechnungsunfähig geisteskranken Sinne …



wie eben Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

eine der wenigen wenn nicht die Einzige die das hätte verhindern können …



aber nicht getan hat …

dafür aber den höchsten Verdienstorden der Republik erhält …



aber nicht getan hat … möglicherweise weil selbst nie Mutter geworden ist …

was aber an sich kein Kriterium sein kann …



weil Ursula von der Leyen ist ja auch nicht besser …

und hat sieben Kindern das Leben geschenkt ...



es bleibt also immer wieder nur …

der Rückzug auf die allgemeinen und speziellen Relativitätstheorien ...



der Rückzug auf das Grundsätzliche …

noch wird nicht nur gestorben und getilgt … sondern auch gezeugt und geboren …



die Verachtung von Herrn Putin und oder Frau Merkel hilft nicht weiter ...

aber Bewunderung und Verehrung … Dank und Liebe … für Mütter und ...



etwa Väter (???) ...

oder ist da allenfalls der Wunsch der Vater des Gedankens (???) ...







