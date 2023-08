Montag, 14 August 2023 | 33.226

Die Rechte der Menschen und ... die Rechte der Polizei ...

Polizei zu sein … also ich meine Polizist … genauer gesagt Polizeibeamter …

war mal ein ebenso ehrenwerter wie anzustrebender Beruf ...



und nicht zuletzt auch in mehrfacher Hinsicht ‘sicherer’ Beruf …

nicht nur von wegen ‘Staatsdiener’ …



weil die Polizei teilweise besser ausgerüstet war als die Täter …

so daß sie tatkräftig ‘Anstand nehmen’ und handeln konnte …



teilweise aber auch schlechter … zum Beispiel hinsichtlich der Dienstwagen …

so daß ihr waghalsige Verfolgungsjagden erspart geblieben sind ...



heutzutage gilt das alles nicht mehr … Geld spielt keine Rolle ...

die Polizei wird heute ausgerüstet nach dem Prinzip schneller höher weiter ...



und die Sicherheit ist auch passée … weil immer mehr drogenabhängige …

mehr oder weniger bewußtlose Täter die Polizei krankenhausreif schlagen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien ... Belgien ... Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







