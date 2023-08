Sonntag, 13 August 2023 | 32.225

Die Rechte der Menschen und ...

die Lebensweisheiten ...

zum Beispiel … ‘die Kleinen hängt man / die Großen läßt man laufen ...

bzw generell diese Unverhältnismäßigkeiten …



in Berlin wird gerade ein kostenfreies Therapieangebot gemacht … eine Behandlungsinitiative …

für Menschen mit pädophilen Neigungen ...



ohne das bagatellisieren bzw auch nur das Geringste daran abknapsen zu wollen ...

aber das sind Einzelfälle ...



für Leute mit bellaphilen Neigungen … die also Kriege etc vom Zaun brechen ...

mit Millionen von Opfern … und irreparablen Schäden und Verlusten ...



gibt es weder Therapieangebote noch Opferschutz ...

da läßt man die ‘Täter’ wmd wie Putin und Merkel …



nach Lust und Laune gewähren

bzw die Opfer völlig ungerührt ins offene Messer laufen / sterben / hängen ...



*



die Politische Predigt ...

das Klooballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro /metro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauerbruch Dammbruch Schiffbruch ...







