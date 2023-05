Freitag, 12 Mai 2023 | 19.132

Die deutsche Forschung und ...

das Deutsche Zentrum für Luftfahrt und Raumfahrt DLR

man unterscheidet bekanntich zwischen der so genannten lebenden und der toten Natur …

und bei dem was lebt zwischen Menschen und fast Mensch also Tier und sonst so ...



was die Sache aber in schon fast sträflicher Weise vereinfacht …

denn der Mensch ist in der Lage … Wissen zu erwerben und das anzuwenden …



und den Umgang damit nennt man entsprechend Verantwortung ...

im Besonderen für die geistig seelisch körperliche Unversehrtheit und Gesundheit ...



denn der Mensch der weiß daß er sterben muß sagt dann ‘ohne Gesundheit ist alles nichts’

Wissen wiederum hängt zu Teilen ab von Forschung … ‘ohne Forschung ist alles nichts’ !!!



dennoch ist es nun mal so … es gibt Menschen … denen alles egal ist …

aber es gibt Gott sei Dank auch Menschen … die in der Lage und bereit sind zu forschen ...



und es gibt glücklicherweise auch Menschen … die in der Lage und bereit sind …

das zu bezahlen … denn Forschung kostet Geld … viel Geld …



diese beiden Aspekte kommen heute mal wieder auf einen Nenner …

was diesen Tag zu einem begrüßenswerten macht ...



Dr. Anna Christmann … Koordinatorin der Bundesregierung ...

als Vertreterin der Leute … die auf den Töpfen sitzen bzw das Geld verteilen ...



übergibt einen Förderbescheid an das Deutsche Zentrum für Luftfahrt und Raumfahrt …

also Leute die uneigenützig forschen und das Geld dringend brauchen ...



mit dem im Rahmen der Klimaforschung die Beschaffung eines Flugzeuges gefördert werden soll

zur Nutzung als fliegender Wasserstoff-Prüfstand genannt Flying Testbed ...



das sind zwar nur überschaubare rund 46 Millionen Euro …

und insofern kaum mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein …



aber es ist auch nur der Anfang … der erste Teil eines ganzen Förderschwerpunkts ...

genannt UpLift H2 Aviation …



und soll die Projekte der Prüfstände in der Luft und am Boden bzw die praktische Erprobung

der so genannten disruptiven H2-Technologien vorantreiben ...



sowie … wie könnte es anders sein … da beißt sich die Katze wieder in den eigenen Schwanz …

auch deren Marktreife maßgeblich beschleunigen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen