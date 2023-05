Montag, 15 Mai 2023 | 20.135

Das Schiff ... unser Universum ...

MS-Wissenschaft 2023 ...

und es bewegt sich doch … in diesem Fall also mit dem Universum im Bauch …

und erzeugt bei näherer Betrachtung ein ganz neues Bauchgefühl ...



wir wissen schon … das Universum ist endlich … es ist ein in sich geschlossenes System ...

dehnt sich aber immer weiter aus … in einem un-endlichen Raum …



und so ähnlich ist das auch mit der Zeit … das heißt der Mensch wird alt und stirbt …

aber er erzeugt immer mehr Nachkommen … so daß die Weltbevölkerung zunimmt …



das Schiff … gestern noch am Schiffbauerdamm … ab heute bis Donnerstag in Tegel …

an der Greenwichpromenade … am Anleger für die Flußkreuzschiffahrt …



www.ms-wissenschaft.de/tour …

www.wissenschaft.de







