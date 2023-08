Samstag, 12 August 2023 | 32.224

Die Rechte der Menschen und ...

die Implosion des Welt-Alls ...

das möglicherweise berühmteste aller U-Boote ist implodiert …

auf dem Weg … wenn man das so nennen kann … zur Titanic …



wir wissen … dieses Welt-All ist durch einen Ur-knall entstanden …

also das Gegenteil einer (Ur)Implosion …



wir wissen auch … dieses Welt-All … Sonne Mond Sterne … wie riesig auch immer es sein mag

ist dennoch Teil eines noch viel riesigeren (...)Alls ...



etwa in dem Verhältnis dieses Titanic-U-Boots zu dem Ozean … in dem es hinabgetaucht ist …

theoretisch wäre also damit zu rechnen daß auch unser Welt-All irgend wann implodiert …



‘praktisch’ … um nicht zu sagen ‘optimistisch’ gesehen … können wir jedoch darauf ‘vertrauen’

daß die Physik des Alls intelligenter ist als Geist bzw das Wissen menschlicher U-Boot-bauer ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ....

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...







