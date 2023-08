Freitag, 11 August 2023 | 32.223

Die Rechte der Menschen und ...

das Melken der Kühe etc ...

die AOK … also die so genannte Gesundheitskasse … wirbt für gesunde Mitarbeiter wmd …

in gesunden Unternehmen pdh …



was ja an sich sehr mutig ist … weil so ne Art Sich-selbst-wegrationalisieren …

denn wenn alle gesund sind braucht man auch keine Krankenkasse mehr ...



deren Begriff die AOK konsequenterweise schon beseitigt ...

was an deren Notwendigkeit bisher aber nichts geändert hat ...



wir wissen schon … daß es gesunde Milch nur von glücklichen Kühen gibt …

artgerecht gehalten und ohne Leid für Kuh und Kalb ...



so ähnlich arbeitet die AOK daran … die Unternehmen … also die zu melkenden Kühe …

dafür zu interessieren … ihre Mitarbeiter wmd für ihren Job zu begeistern …



ihnen positive Emotionen zu vermitteln … damit sie leistungsfähiger und motivierter …

bei hohem Wohlbefinden gesünder oder eben einfach glücklicher sind ...



wobei am Ende völlig offen bleibt … wer hier wen eigentlich ‘milkt’ …

es könnte sein ... daß das so ne Art Kreislauf ist oder auf Wechselseitigkeit beruht ...



das heißt ... daß im Verlust oder gar Untergang des Einen ...

Zeugung und Geburt des Folgenden stecken ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen