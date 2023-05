Donnerstag, 11 Mai 2023 | 19.131

Die Rechte der Menschen und ...

Wissenschaft und Forschung .... Bildung und Erziehung ...

noch bis Sonntag den 14. Mai liegt das MotorSchiff 'MS Wissenschaft' am Schiffbauerdamm ...

das Universum im Bauch eines speziellen Ausstellungs-Schiffes ...



eigentlich müßte man sagen ein richtiges Raumschiff ...

mit dem aktuellen Programm Wissenschaft 2023 ...



das Schiff beginnt dann eine Reise unter anderem über Hamburg / Köln / Heidelberg ...

Frankfurt / Würzburg / Nürnberg ... bis nach Wien ...



am 27. September 2023 ist dort 'Ende' ...

wo genau wird von Bettina Stark-Watzinger noch geklärt ...



das Bundesministerium für Bildung und Forschung pflegt sein Wissenschaftsjahr ...

über mehrere Stationen ...



unter anderem Lichter im Universum / Wellen im Universum / Entspannung im Universum ...

und natürlich auch unsere gute alte Erde aus neuen Blickwinkeln ...



immer wieder gelingt es ... perspektivische Leerstellen zu füllen ...

mit High-Tech hier präsentiert auf kleinstem Raum ...



es gelingt ... sichtbar zu machen ... was wir nicht sehen können ...

auf dem Weg der das Ziel ist ... wenigstens begreibar zu machen was wir nicht verstehen können ...



alle Informationen zum Wissenschaftsjahr ... www.wissenschaftsjahr.de ...

zur Ausstellung auf dem Frachtschiff ... www.ms-wissenschaft.de/tour ...







