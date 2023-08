Donnerstag, 10 August 2023 | 32.222

Die Rechte der Menschen und ... der Frieden auf Erden ...

das Wichtigste was es objektiv so gibt auf der Welt …

ist doch an sich ein halbwegs friedliches Zusammenleben der Menschen …



was offensichtlich aber schwierig zu sein scheint ... denn man hört sieht liest immer wieder davon …

daß zunächst ganz unauffällige Menschen im Bus in der Bahn selbst im Flugzeug …



plötzlich und ohne wirklich erkennbaren bzw nachvollziehbaren Anlaß …

über einander herfallen und sich nicht nur selbst mehr oder weniger erschlagen ...



sondern auch die jeweilige mobile oder stationäre Umwelt zum Absturz bringen …

wenn also zum Beispiel ein Potentat ein anderes Land überfällt …



und alle anderen Potentaten sich ebenso ungeniert wie selbst kreativ daran beteiligen …

als wäre das Ganze einfach nur ein Spiel das Spaß machen soll (Angela Dorothea Merkel !)



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...







