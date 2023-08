Mittwoch, 09 August 2023 | 32.221

Die Rechte der Menschen und ...

das Unrechtg der 'Leitenden Angestellten' ...

wir haben ja nicht nur die Zeiten-wende … sondern auch die Energie-wende …

und unter Helmut Kohls Wende vor rund 40 Jahren leiden wir auch nach wie vor heute noch ...



ganz einfach deswegen weil die politische Führung eben nicht wendet …

sondern konsequent die Brücken hinter sich abbricht ….



was automatisch beim nächsten Schritt zum Absturz führt …

diese Möglichkeiten / Wende / Grenzen-Theoretiker tun immer so …



als könnten sie den Vögeln gleich einfach abheben und fliegen …

je nachdem wie der Wind grad weht ...



in der Politik gelten aber nun mal die Gesetze der Schwerkraft ...

wenn also der Boden entzogen wird … gibts nur den freien Fall ... keinen Flug geschweige Freiflug



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA / CND / KNG ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ..

Merkel und Werkel ..







