Dienstag, 08 August 2023 | 32.220

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Presse ...

jeder Mensch muß ‘die Freiheit haben’ bzw sie muß ihm zugestanden werden ...

alles sagen können zu dürfen … was mehr oder weniger gesagt werden muß ...



damit andere Menschen sich nicht ‘die Freiheit nehmen’ bzw gewaltsam über-nehmen ...

alles zu tun … was sie wollen …



das kann selbstverständlich nicht nur für die so genannte ‘Presse’ gelten …

das ist Menschenrecht … nicht (nur) Presserecht ...



Stewart Alsop war ein amerikanischer Journalist … der im Zusammenhang mit dem D-Day ...

hinter den deutschen Linien abgesprungen ist und mit den Franzosen nach Deutschland kämpfte



das ist also eines jener Beispiele dafür … wie man von hinten durchs Ohr …

und dann doch wieder von vorn ins Auge trifft ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Vergewaltigung ...







