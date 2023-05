Montag, 08 Mai 2023 | 19.128

Die Rechte der Menschen und ...

und die Orden für so genannte Politiker ...

die Vergabe des höchsten Ordens an so eine Kriminelle wie Angela Merkel …

charakterlich kaum besser als Wladimir Putin … beweist wieder mal ...



daß es hierzulande zwei Klassen von Menschen / Bürgern / Lebenden gibt ...

und das in mehrfacher … Olaf Scholz würde sagen multipolarer Hinsicht ...



man könnte sagen … die Staats-politiker ...

die den Staat mehr oder weniger als ihr Privateigentum betrachten ...



und die Staats-bürger … die diese Masse darstellen die … nach Albert Einstein …

je nachdem wie man sie bewegt kommt entsprechend Energie heraus ...



der Sprachschatz ist begrenzt … um diese Situation zu beschreiben …

dehnt sich aber immer weiter aus … darin spiegelt sich also das Universum ...







