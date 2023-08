Montag, 07 August 2023 | 32.219

Die Rechte der Menschen und ... die verfassungsmäßige Ordnung ...

immer wieder erregen so genannte Klima-aktivisten Aufmerksamkeit …

weil sie um etwas Bewußtsein für den Klima wandel unters Volk zu bringen …



hier und da den Verkehr ein bißchen anhalten oder auch aufhalten ...

sich im übrigen aber völlig entspannt und ruhig / diszipliniert und zivilisiert ver-halten ...



und dann kommt die Polizei mit lautem tatütata und Sprechfunk und regt sich auf ...

und die Politiker geschweige Bureaukraten wollen gar 'alle rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen' …



um … wie soll man das anders sagen …

die Herstellung einer verfassungsgemäßen Ordnung zu unterbinden ...



und niemand regt sich darüber auf … wie abstrus wie krankhaft wie pervers da ist …

schon gar nicht etwa der Verfassungs-Schutz geschweige das Bundesverfassungs-Gericht ...



das an sich hier bzw eben für Recht und Ordnung zuständig ist ...

was aber illusorisch ist ... wenn die Verantwortlichkeit bei der Hausordnung aufhört ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ..

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







