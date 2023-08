Sonntag, 06 August 2023 | 31.218

Die Rechte der Menschen ...

die Freiheit der Menschen ...

da heißt es immer … Freiheit sei generell das Wichtigste …

denn nur in einem freiheitlichen Umfeld könne als das gedeihen …



was auch sonst so noch wichtig ist … kreative Kraft in Gang halten …

trotz Schwierigkeiten durchhalten … realisierbare Träume hochhalten etc …



und das stimmt eben so nicht bzw ist wischiwaschi Augenwischerei ...

die am Kern des Problems völlig vorbeigeht …



man kan nicht seine Kinder nach der Geburt auf dem Boden rumkriechen lassen …

und sagen … das Wichtigste ist … Ihr seid ja frei …



sondern man muß praktisch noch während das Kind an der Mutterbrust hängt …

den väterlichen (Blick)Kontakt suchen und anfangen eine Kommunikation aufzubauen ...



als Basis dafür ... sich kontinuierlich weiter um das Kind zu kümmern …

und Wohlergehen und Entwicklung / Erziehung und Bildung zu vermitteln ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Sauerbruch / Leistenbruch / Zusammenbruch ...







