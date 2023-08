Samstag, 05 August 2023 | 31.217

Die Rechte der Menschen und ...

die Freiheiut ......

Freiheit gehört zu den Dingen … die gegenüber den Möglichkeiten des Ge-brauchs …

überwiegend miß-braucht werden …



zum Beispiel wenn nun ausgerechnet Joe Biden so Sprüche von sich gibt wie …

‘es gibt … (je nachdem) …



kein wichtigeres Wort als Freiheit … es gibt kein edleres Ziel als Freiheit …

und des gibt keine größere Hoffnung als Freiheit’ ...



auch hier zeigt sich eben dieses grundsätzliche menschliche Problem …

daß Ursache der Misere nicht die Akteure sind die handeln ...



sondern diejenigen die nicht handeln und völlig ungerührt geschehen lassen

bei gleicher Art und Maß an Ignoranz und Power / krimineller Intelligenz und Energie ...



statt dem Mann zu sagen was für einen völlig unverantwortlichen Quatsch gerade er da redet …

wird das von Politik und Medien … Kultur und Intelligenz als Offenbarung angesehen...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / HInduisten / Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothera Kasner Merkel Sauer ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen