Freitag, 04 August 2023 | 31.216

Die Rechte der Menschen und ...

die Märchen aus 1001 Nacht ...

zum 7. Mal gibt es inzwischen das jährlich stattfindende Creative Bureaucracy Festival …

und man könnte sagen das ist … auf der untersten Ebene …



sowas wie der B-1001-Nacht-Gipfel dessen … was in anderen Zusammenhängen …

die G-7 oder G-20 oder G-sonstwas bzw Großkopfeten-Gipfel sind ...



das heißt … da werden im Grunde genommen auch nur die unglaublichsten Märchen erzählt …

von 1001 … also unendlich vielen Teilnehmern wmd …



denn natürlich gibt es wesentlich mehr Bureaukraten als Politiker …

und die Zahl der Politiker ist schon fast unübersehbar …



und auf das G können die B(ureaukraten) auch nicht nur nicht verzichten …

sondern setzen noch ein G drauf … zum Global Government Innovators Forum ...



das die ‘key actors’ vereint … um nicht zu sagen die Architekten …

die die global public innovation landscape schaffen und gestalten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christern ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







