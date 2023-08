Donnerstag, 03 August 2023 | 31.215

Die Rechte der Menschen und ...

das Selbstverständnis der Bureaukraten ...

nur mal so als Beispiel dafür … warum das alles nicht funktioniert …

das Kreative Bureaukraten Festival ...



seit Jahren kommen jedes Jahr inzwischen mehr als 1000 Teilnehmer wmd

aus Wirtschaft und Gesellschaft … Verwaltung und Politik zusammen …



um zunächst mal zu feiern … wie sie sagen ‘erfolgreiche Innovationen’ ...

und besonders talentierte kreative originelle 'erfolgreiche' Nachwuchs wie etablierte Kräfte …



um zu hinterfragen … Grundsätze / Praktiken / Prozesse ...

und um neu zu denken … weiter zu denken … was es an öffentlichen Institutionen so gibt …



das Problem dabei ist eben nur … daß dieses Denken sich nur auf die eigenen Interessen bezieht …

und nicht auf die Öffentlichkeit geschweige Gemeinnützigkeit ...



daß es letztlich immer wieder nur darum geht ... wie man die Menschen / die Öffentlichkeit ...

das Volk / den Staat ... noch dreister ausbeuten und vor allem für dumm verkaufen kann ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







