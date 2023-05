Mittwoch, 03 Mai 2023 | 18.123

Die Intelligenz der Menschen und ... die Künstliche Intelligenz ... bzw das Leben der Künstlichen Menschen ...

alle reden von der Künstlichen Intelligenz …

in diesem Zusammenhang gestatte ich mal folgenden Hinweis …



ich lebe arbeite denke …

für Frieden Freiheit Recht …

bzw Menschen Frauen Jugend …

bzw Kreativität Fortpflanzung Zukunft …

bzw Zivilisation Kultur Umwelt

bzw Wissenschaft Forschung Universum ...



und das sind Qualitäten Werte Schätze … !!! …

die von Künstlicher Intelligenz nicht nur nicht niemals erreicht werden können …



sondern eben leider wie man sieht …

systematisch zerstört vernichtet beseitigt werden ...



so wie Angela Merkel Deutschland Europa die Welt ...

ebenso absichtlich wie absichtsvoll vorsätzlich systematisch kaputt gemacht hat ...



und nicht etwa Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

oder Xi Jinping ... oder so



bzw verfassungsmäßige gesellschaftliche menschliche Ordnung beseitigt hat …

bzw dabei ist …



sogar die physikalische Ordnung zu verändern ...

weil Beseitigen ja wahrsacheinlich nicht geht ...



und daran daß das niemand begreifen will …

sieht man …



wie weit die Künstliche Intelligenz … um nicht zu sagen Angela Merkel …

es schon gebracht haben ...







