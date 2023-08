Mittwoch, 02 August 2023 | 31.214

Die Rechte der Menschen und ...

der Phoenix aus der Asche ...

es heißt immer wieder … der Mensch denkt … und Gott lenkt …

da hätte er aber viel zu tun ...



das göttliche Prinzip ist ja gerade … die Dinge so einzurichten …

daß sie von allein laufen ...



mitunter ist die Rede von der verbrannten Erde … Grauen / Unheil / Untergang ...

Apokalypse eben … gewissermaßen als das Schrecklichste was man sich so vorstellen kann …



aber alles was verbrennt wird irgend wie zu Asche …

und weiß der Teufel wie … steigt ein Phoenix aus der Asche ...



der sich auf göttliche Weise die Welt wie er sie vorfindet erkämpfen und erorbern muß …

etwas was Kindern von ihren (Menschen)Eltern in der Regel versagt wird ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... CDN ... KNG ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

Angela Dorothera Kasner Merkel Sauer ... Merkel und Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen