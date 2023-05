Dienstag, 02 Mai 2023 | 18.122

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf ein halbwegs sinnvolles Leben

wie ist das in einer halbwegs zivilisierten Welt denn nur immer wieder möglich ...

daß ein einzelner / ein einziger Potentat die Welt mit einem irrsinnigen Krieg überzieht …



und es interessiert im Grunde genommen niemanden / keinen Menschen …

alle schauen mehr oder weniger interessiert zu ... bzw 'gaffen' wie das amtlich heißt ...



wohin man auch guckt … teilt sich die Gesellschaft in zwei Teile …

die einen machen nicht nur passiv duldend mit sondern (be)treiben aktiv ihr Geschäft da-mit



und die anderen machen sich vor Angst in die Hose … statt sich wenigstens gegen diejenigen

zu wehren … die die Gewalt unterstützen soweit sie sie nicht auch betreiben und fördern …



und lassen sich damit unterhalten wie TV und Horrorfilm live …

alle fühlen sich und genießen die embedded reality ...



das ist alles unfaßbar …

und das Unfaßbarste daran ist … daß ICH lebe … daß ICH frei lebe …



und zwar nicht die geringste Macht geschweige Gewalt habe …

aber auch nicht völlig mittellos und hilflos bin ...



das kann nichts anderes heißen … als daß ich mein Leben der Aufklärung und Lösung

dieser Zusammenhänge und Probleme widmen muß ...



das ist alles so idiotisch … daß es nicht sein kann …

daß man das nicht aufklären und lösen könnte ...



es kann nicht sein … daß der Geist der Mehrheit um nicht zu sagen der Menschheit …

vor der Gewalt eines Einzelnen in die Knie gehen und kapitulieren muß ...



das Prinzip der Natur ist Liebe … und (Be)Werbung … der Männchen um die Weibchen ...

das kann man doch gerade zur Zeit überall beobachten ...



Tiere leben und sterben … indem sie fressen und gefressen werden …

selbst noch als Aas ...



aber das macht alles irgend wie Sinn !!!

Weltkriege machen dagegen keinen Sinn ...



der Mensch ist das einzige Lebewesen … das weiß (!) daß er sterben muß ...

und sich in vielfältiger Weise darauf einstellen und vorbereiten kann und muß …



genau so … wie er eben auch sein Leben / seine Lebenszeit halbwegs sinnvoll

und verantwortungsbewußt managen und gestalten kann und muß ...



konsequenterweise muß es möglich sein ...

auch dem menschlichen Leben um nicht zu sagen dem Menschen noch einen Sinn zu geben...



Albert Einstein hat es geschafft ... aus seiner speziellen Relativitätstheorie

'die' allgemeine zu entwickeln ...



konsequenterweise muß es möglich sein ...

nach der Physik ...



auch die Philosophie ... das heißt Ethik und Meta-Physik ...

nach den Gesetzen der Logik auf einen Nenner zu bringen ...







