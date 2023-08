Dienstag, 01 August 2023 | 31.213

Die Rechte der Menschen und ...

der Sinn des Glaubens ...

wir wissen schon … das Prinzip dieser Welt ist nicht Erhalt und Bewahrung …

sondern Zerstörung und Neu-Anfang …



der Mensch bzw überhaupt alles Leben in dieser Natur stirbt und erleidet den Tod …

aber auf wundersame Weise steckt gerade darin der Kein für neue Geburt und neues Leben …



nur kann eben niemand zweimal in den gleichen Fluß steigen ...

weil er selbst und der Fluß und auch sonst alles drumherum sich ja sofort wieder verändern ...



in dieser Dreieinigkeit der Dreidimensionalen Dreifaltigkeit ...

(Mensch im Fluß / Fluß in der Umwelt / Umwelt im Universum) ...



steckt das Geheimnis bzw die Erkenntnis um nicht zu sagen die Wahrheit …

daß nur mit dem Christentum …



das Leben der Menschen auf diesem Planeten halbwegs sinnvoll und erträglich …

und in diesem Sinne erhaltend und weiterführend gestaltet werden kann ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissioinarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von Freunden / Feinden / Partei-Unions-Vereins-Freunden ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothera Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







