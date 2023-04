Sonntag, 30 April 2023 | 17.120

Fundamental-feministische Galerie E = m mal c quadrat ...

oberste Etage ... die nach oben offene Wendeltreppe (scala)...

die Geschwindigkeit … mit der unsere gute alte Erde ins Verderben getrieben wird …

wird immer höher / größer / weiter … wie das Universum ...



um einen Mangel an Energie (?) bräuchte man sich also doch gar keine Gedanken zu machen

das ist doch ein Selbstläufer ...



heute also die Nachtwache … für manche auch … damit sie nicht dabei einschlafen …

der Event / das Fest / der Tanz … in den Mai … zum Gedanken an Sankt Walburga …



und für deutsche Politiker der Tanz auf dem Vulkan …

jeden Tag / jede Nacht / jeder Zeit ...



also Ehrensache … daß man sich heute die Nacht um die Ohren schlägt ...

die Redaktionsräume / das Pressezentrum / der Medientreff werden umfunktioniert ...



aus Tradition … mit Feuerbrauch …

und zum Löschen … bzw zu Trinken gibts auch ...



der eigentliche Zweck der Veranstaltung aber ist die Wache !!! …

Wachbleiben … Bewußtwerden … Sensibiliseren ... für die (be)drohenden Gefahren !!!



denn nur Feiern und Fète … Poltern und Party ist eigentlich ein Mißbrauch dieses Gedenkens

das in seinen Ursprüngen der Abwehr gefährlicher Umtriebe diente ...



damals wie heute dem Tun und Treiben geistlicher fürstlicher politischer Machthaber …

also so genannter Politiker ...



und das absolut Groteske an dieser Situation ist … daß sich heutzutage die Gewerkschaftsbosse ...

die sich also eigentlich an der Spitze der Bewegung ‘Letzte Generation’ bewegen müßten



mit eben diesen geistlichen fürstlichen politischen Machthabern gemeinsame Sache machen ...

und sich auch nur als eine Sorte krimineller Politiker sui generis betätigen …



man müßte sie also allesamt zum Teufel jagen …

aber davon ist ja selbst eine feministische Außenministerin BaerBocksberg weit entfernt ...







