Montag, 31 Juli 2023 | 31.212

Die Rechte der Menschen ... die Kreuzberger Nächte ...

in Kreuzberg sind die Nächte bekanntlich lang … so ganz normal und üblich …

und manchmal werden die langen Nächte auch regelrecht gefeiert …



zum Beispiel bei der ‘Langen Nacht der Wissenschaften’ …

die dann aber schon um 17 Uhr beginnt und um 23 Uhr unwideruflich zu Ende ist …



also nix mit Universum und Verlängerung oder gar unendliche Ausdehnung und so …

die Dimensionen Länge Breite Höhe sind nun mal festgelegt …



aber wir wissen ja … Beständigkeit gibt es nur im Wandel / im Wechsel / in der Veränderung ...

von der Wissenschaft in die science fiction … in den Traum ... in den Glauben ...



und das alles eben im Rahmen eines Apéro … als Apéritif …

um die Wissenschaft in angenehmer und an’sprechender’ (!) Atmosphäre schmackhaft zu machen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien / Belgien / Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Verantwortung / Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Nichtstun / Gleichgültigkeit / Spaß an der Freud ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen