Sonntag, 30 Juli 2023 | 30.211

Die Rechte der Mernschen und ...

die Leiden der Menschen ...

Politiker halten Reden und jonglieren mit Worten … es liegt also in der Natur der Sache …

daß Politiker nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen können ...



denn das geht nur mit abstrakten Zahlen …

nicht mit emotionalen Gedanken bzw absichtlichen / absichtsvollen Überlegungen …



im Gegenteil … es ist ja nicht nur so daß das objektiv nicht geht …

sondern daß das auch subjektiv keiner will ...



das Erstaunliche daran ist ja nicht die Brutalität … mit der die Akteure handeln …

sondern die Lethargie … mit der die ‘Behandelten’ das ertragen …



man könnte fast sagen … es ist wie mit dem Universum …

anderen Leid zufügen ist irgend wie endlich … Leid ertragen dehnt sich dagegen immer weiter aus ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Sauerbruch / Leistenbruch / Rohrbruch ...







