Samstag, 29 Juli 2023 | 30.210

Die Rechte der Menschen und ...

das Wachstum der Bureaukratie ...

es ist immer wieder erstaunlich … wie einfallsreich bzw also kreativ Politik und Verwaltung

für ihre Fortpflanzung und Vermehrung / Vergrößerung und Verstärkung sorgen …



und dadurch ebenso de facto wie automatisch immer weniger Antrieb und Energie bleibt ...

um die eigentlichen Aufgaben zu lösen … geschweige die Schwierigkeiten und Probleme …



und wenn den Leuten gar nichts mehr einfällt … dann veranstalten sie ein Festival …

beispielsweise ein Creative Bureaucracy Festival … Betonung auf 'cracy' ...



es ist wie in der Politik … statt so zu arbeiten … daß Aufgaben erledigt / Probleme gelöst werden

und derart Vertrauen entsteht …



wird mit allen Mitteln versucht … in einem nicht-vertrauensvollen Umfeld eine so genannte Vertrauenskultur herzustellen und die wiederum als Scheingefecht zu stützen und zu fördern...



vor allem schlagkräftige / schlagerkräftige Begriffe zu erfinden wie ‘kollaborative Innovation’ …

das heißt … wenn alle mitmachen … kann kann man niemandemn einen Vorwurf machen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen