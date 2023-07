Freitag, 28 Juli 2023 | 30.209

Die Rechte der Menschen als Ganzes/als Volk/als Gesellschaft ...

die Rechte der Menschen als Individuen/als Einzelne /endetail ...

bisher hatten wir es immer nur mit dem Antisemitismus zu tun …

einem in mehrfacher Hinsicht völlig falschen bzw irreführenden Begriff …



aber immerhin … man weiß ja was gemeint ist … um nicht zu sagen ‘wer’ gemeint ist ...

und entsprechend wehren sich natürlich auch die Juden … was das Problem aber eher verstärkt …



neuerdings gibt es nun auch eine ausgeprägte Islam und Muslim Feindlichkeit …

was insofern erstaunlich ist … als der Begriff ‘Morgenland’ bisher ja positiv besetzt war ...



man denke nur an die zauberhaften geheimnisvollen orientalischen Prinzessinnen etc …

oder die Weisen aus dem Morgenland … geschweige die Geschichten aus 1000 und einer Nacht ...



irgend wann ist die Sache dann gekippt … ins Antinome / Antigone / Antipathische ...

wahrscheinlich wegen konsequent mißbrauchter antiautoritärer Bildung und Erziehung ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Intensivstation ...







