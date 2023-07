Donnerstag, 27 Juli 2023 | 30.208

Die Rechte der Menschen und ...

die Realität der Sintflut ...

in der so genannten Demokratie werden regierende bzw ‘herrschende’ Politiker 'gewählt' …

sie lassen sich so genannt ‘wählen’ in dem Bewußtsein … daß sie auf Zeit gewählt werden ...



was sie dazu verleitet … so zu handeln und sich zu verhalten nach dem Prinzip …

‘nach mir die Sintflut’ …



und das hat wie Alles bi wenn nicht multi oder gar omni latente Potenzen ...

auch nach einer Sintflut ist ja nicht unbedingt alles tot … was also dann …???



Sintfluten kommen zwar aus dem Nichts und enden im Nichts … aber dazwischen ...

bahnen sie sich erkennbar an oder man ist gar spürbar mittendrin … was also dann ???



die Bundesrepublik Deutschland ist zwar kein wirklich demokratischer Staat ...

aber ein so genannt demokratisch legitimierter Staat …



das heißt es gibt für Einzelfälle gewisse demokratische bzw also soziale Mindeststandards …

dazu gehört daß der einzelne Mensch seine Interessen und Wünsche halbwegs regeln kann …



durch Vollmachten und Verfügungen zum Beispiel als bewußtloser Patient …

zur Vor-sorge und Betreuung oder sogar einfach zur Kontrolle dessen was die Aktiven tun ...



das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teiled ...insofern hat also auch '...

das Volk' seine eigene Identität ... und ist nicht einfach die Masse aller Individuen ...



das Problem um nicht zu sagen das Geheimnis der Demokratie ... der 'Herrschaft' des Volkes ...

ist also ... daß es bei der bisher üblichen Praxis von den Politikern versäumnt worden ist ...



die Interessen des Ganzen adäquat zu regeln ...

ähnlich der Art und Weise wie es dem Individuum möglich und also durchaus bekannt ist ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikri / Miasmathie / Mikado ...







