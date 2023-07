Mittwoch, 26 Juli 2023 | 30.207

Die Rechte der Menschen und ...

der Glaube der Menschen ...

wir wissen schon … bzw es gilt … von allen anderen Unterscheidungen mal abgesehen …

‘alles hat zwei Seiten’ …



wenn zum Beispiel … jemand Gewalt ausübt … ist das nur vorstellbar in Verbindung damit …

daß dann jemand anderes darunter leiden muß ...



wenn Leute reich sind … daß dann andere arm sind … wovon eine andere Seite wiederum ist …

daß es Leute gibt … die glauben … daß es in dieser Welt eine realistische Perspektive dafür gibt …



daß es einmal keine Armut und kein Leid mehr gibt …

bzw entsprechend also auch keine Gewalt und keinen Reichtum …



des Menschen Wille ist bekanntlich sein Himmelreich … wie dann erst sein Glaube …

es gibt auch Menschen die glauben … daß eine Tour de France ohne Stürze machbar sei ...



