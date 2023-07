Dienstag, 25 Juli 2023 | 30.206

Die Rechte der Menschen und ...

die weisen Ratschläge Gottes .......

der ‘Kalender des Kanzlers’ verzeichnet jede Woche unter anderem Termine wie …

‘Gespreäch mit … dem Staatspräsidenten von ..’ oder so ...



verbunden mit so aufschlußreichen Anmerkungen wie …

‘es wird dabei um bilaterale multilaterale regionale internationale Themen gehern …



und Hinweisen darauf … ob als Rahmen dafür ein Frühstück/Mittagessen/Abendessen ...

oder wenigstens ein Arbeitsessen/Coffetime/ Teatime etc geplant ist …



bzw ob das Gespräch davor oder danach stattfindet ... und wer gggfls noch eingebunden wird ...

zum Beispiel Persönlichkeiten seitens Europa / Australien / oder der Nato etc ...



da die Damen und Herren Präsidenten ja alle Zeit der Welt haben ...

werden dabei auch alle anstehenden Fragen und Probleme besprochen und gelöst ...



insbesondere natürlich bezüglich des nach wie vor so genannten russischen Angriffskriegs

auf die Ukra-ine … aber auch Fragen in Bezug auf Wirtschaft Sicherheit Verteidigung etc ….



die weltweiten Migrationsbewegungen bzw überhaupt die Außenbeziehungen …

zu Indien und China … Afrika und Südamerika naja et cetera …



diese so genannten Beratungen und das Begleitprogramm muten in etwa so an

wie die Geschichte vom vormals gestorbenen Aloysl ...



den der Liebe Gott gnädigerweise mit seinen Ratschlägen wieder nach München geschickt hat

wo er aber unverzüglich im Hofbräuhaus völlig versackt ist …



so daß die Bayerische Staatsregierung noch heute auf die göttlichen Ratschläge wartet ...

das heißt als Fazit bleibt immer wieder nur ... ‘außer Spesen nichts gewesen’ ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von Freunden ... s. Freund / Feind / Unionsfreund ...



das Po-litische Thema ...Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer und Diktatur ...







