Die Rechte der Menschen und ...

der Glaube der Menschen ...

es gibt bekanntlich dreierlei Menschen … nämlich …

und von anderen Unterscheidungen mal abgesehen ...



die so genannte ‘Masse Mensch’ ganz unten … die sich auf ebenso erstaunliche wie wunderbare Weise

immer wieder und weiter zunehmend selbst reproduziert trotz aller Kriege und Epidemien etc ...



die so genannten ‘Reichen’ ganz oben .… die auf ebenso erstaunliche wie eigenartige Weise ...

immer reicher werden … obwohl sie eigentlich nichts tun ... außer schöne Paläste und Schiffe bauen



und dazwischen die so genannten Politiker … die sich (vorgeblich) mit Organisation und Steuerung

bzw Verwaltung und Führung dieser also gewissermaßem natürlichen Gegebenheiten befassen …



daß das alles so fast reibungslos funktioniert liegt daran daß Politiker nach allen Seiten

kompatibel sind ... sie ge-brauchen das Geld der Reichen und miß-brauchen den Glauben der Armen



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien ... Belgien ... Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Spaßmacherei und Tod ...







