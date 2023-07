Sonntag, 23 Juli 2023 | 29.204

Die Rechte der Menschen und ...

die Logik von Politikern wmd ...

Nancy Faeser … also die Innenministerin des deutschen Bundes …

fordert ein generelles Waffenverbot … insbesondere ein Verbot von Messern …



weil … so argumentiert sie … wenn es ein (ausdrückliches) Verbot gäbe …

dann dürfe die Polizei das auch kontrollieren … und das würde dann für mehr Sicherheit sorgen ...



insbesondere für die Verhinderung ‘schlimmer’ Gewalttaten …

in einer immer komplexer werdenden Bedrohungslage für Deutschland …



kann mir denn bitte nicht mal jemand diese Logik erklären …

die geradenwegs von einem Polizeistaat in eine uneingeschränkte Diktatur führt …



das Einzige was wirklich helfen könnte … wäre ein generelles Berufsverbot …

für mehr oder weniger kriminelle Politiker .,..



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verarschung / Verwahrlosung / Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen