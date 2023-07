Freitag, 21 Juli 2023 | 29.202

Die Rechte der Menschen und ...

links blinken und rechts überholen ...

im modernen Straßenverkehr der Neuzeit hat sich die Regel bewährt und durchgesetzt …

rechts fahren und links überholen … von den üblichen Ausnahmen abgesehen bzw entsprechend …



und wer von der Mitte rechts rüber fahren will …

muß sich darauf verlassen können … daß ihn da niemand gerade überholen will ...



lange haben diese Regeln auch für die Politik gegolten … das heißt … um Recht und Ordnung herzustellen

hat man sich des ‘Rechts-weges’ bedient …



und wenn sich daraus soziale Defizite ergaben … hat man versucht … die auf der linken Seite …

leider eben nicht nur auszugleichen … sondern gleich zu überholen und links weiter zu fahren …



und das muß man sich illustriert so vorstellen … als würde bei einem Schiff die ganze Ladung

auf nur einer Seite gestaut … so daß es unweigerlich kentert und sinkt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Intensivstation / Teufel und Tod ...







