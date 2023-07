Donnerstag, 20 Juli 2023 | 29.201

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht ist das iel ... oder ? ...

in der so genannten guten alten Zeit … also sagen wir mal im Alten Rom …

war noch alles so einfach … alle Wege führten nach Rom … es gab also keine Irrwege …



auch damals gab es schon den Spruch … der Weg ist das Ziel …

aber da alle Wege nach Rom führten … war jeder Weg auch der richtige Weg …



einige Jahrtausende und die Preußische Akademie der Wissenschaften später ...

sieht die Sache natürlich ganz anders aus bzw scheint umgekehrt ein einziger Irrweg zu sein ...



denn es gibt nicht mehr nur die Frage bzw den Streit … was ist der richtige Weg (?) …

sondern ... was sind überhaupt die ‘Normativen Konstituenzien’ des Weges (?) …



mit anderen Worten … was sind die normativen Grundlagen der Demokratie …

und wo muß man ansetzen … um Irrwege bzw also Krisen bewältigen zu können ...



mit solchen Fragen kann man selbst die einfachsten Wege kompliziert machen ...

vor allem wenn die entscheidenden Tatsachen dann auch noch geleugnet werden ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikri / Migräne / Mikado ...







