Mittwoch, 19 Juli 2023 | 29.200

Die Rechte der Menschen und ...

die Probleme der Menschen ...

Demokratie heißt also Herrschaft des Volkes …

und was jeweils ‘Volk’ ist richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort …



die kleinste Einheit ‘Volk’ ist … wenn in einer Partnerschaft der eine Teil die Verantwortung nicht nur

einvernehmlich übernimmt … sondern sie zur Zufriedenheit des anderen auch tatsächlich trägt ...



entsprechend Interessen-wahrend geht das weiter mit Familie Sippe Verein Kirchengemeinde etc …

sowie schließlich politische Gemeinde Dorf Stadt Land Fluß hätt'ich jetzt beinahe gesagt ... also Staat …



nationale Demokratie in einem Staat ist dann schon ziemlich schwierig …

noch schwieriger wird das dann in einem Bundesstaat und gar in einem Staatenbund …



nicht mit der Demokratie … aber mit ihrem Latein am Ende sind dann die so genannten Demokraten

wenn die Problemlagen sich nicht an nationale Grenzen halten … sondern global sind ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... CDN ... KNG ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ..

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Merkel und Werkel ...







