Dienstag, 18 Juli 2023 | 29.199

Die Rechter der Menschen und ...

die Logik der Machthhaber ...

die Machthaber behaupten … wenn sie die Macht hätten dann sei das Demokratie …

und wenn sie in ihrer impertinenten Dummheit nicht weiter wüßten …



dann sei eben diese Demokratie in einer Krise … und nicht etwa sie selbst …

und dann müßte man sie … obwohl sie de facto gar nicht existiert … formal sofort abschaffen …



damit Theorie und Praxis wenigsten wieder übereinstimmen …

sonst wird man ja ganz irre …



und obwohl völlig klar ist … daß die politischen Vorgänge und Entwicklungen …

mit Demokratie überhaupt nichts zu tun haben …



wird hartnäckig an dem Thema festgehalten … ‘Demokratie in unsicheren Zeiten’ …

weil das von Medien … die ihrerseits in der Krise sind … erfolgreich vermarktet wird ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von ... Freund / Feind / Parteifreund / Unionsfreund ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothera Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







