Montag, 17 Juli 2023 | 29.198

Die Rechte der Menschen und ... die Herrschaft der Menschen bzw des Volkes ...

Ist die Demokratie in einer Krise ? … lautet der Arbeitstitel einer Akademievorlesung …

der Interdisziplinären Arbeitsgruppe ‘Normative Konstituenzien der Demokratie’ ...



man sollte nicht denken … daß Wissenschaftler einen solchen Unsinn erfinden …

und dann hartnäckig ständig weiter daran und darüber arbeiten lesen vorlesen können …



wie kann etwas was es gar nicht gibt in einer Krise sein ? ...

Demokratie heißt doch ganz einfach und unmißverständlich Herrschaft des Volkes …



objektiv kann es nicht den geringsten Zweifel daran geben …

daß eine Herrschaft des Volkes hierzulande geschweige anderswo nicht stattfindet …



und offiziell so getan wird … als käme es auch gar nicht darauf an …

was wir nun eigentlich hier haben … Hauptsache irgend wer hat die Macht ...



und diejenigen die (die) Macht haben … machen dann unter sich aus … wer ‘herrscht’ ...

bzw das Volk das eigentlich herrscht be-herrscht ausbeutet drangsaliert beseitigt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... die Menschheit wird diese Suppe nicht überleben ...

die sie uns eingebrockt hat ... ausgerechnet eine Physikerin ... Einstein rotiert im Grabe ...



und dann hat sie auch heute noch Geburtstag ...

'Führers Geburtstag' wmd ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen