Die Rechte der Menschen und ...

die Zeit bleibt ... aber sie ändert sich ... wie die Probleme

bekanntlich kann niemand zweimal in den selben Fluß steigen ...

die Zeiten ändern sich und der Fluß ändert sich und sogar dieser ‘Niemand’ wmd ändert sich ...



insofern ist auch nichts mit nichts zu vergleichen … also nicht wirklich … nicht un-bedingt ...

weil sich ja aus jeder neuen Perspektive alles immer wieder ganz anders darstellt ...



aber so ungefähr und um wenigstens etwas anzudeuten muß man eben doch vergleichen …

bzw Dinge irgend wie mit einander verknüpfen / auf einander beziehen ...



es gab zum Beispiel den Widerstand unter dem Begriff der 'Weißen Rose' ...

gegen die Greueltaten der Nationalsozialisten … gegen die Verbrechen des Regimes …



natürlich will das auch heute niemand wahrhaben … aber es kann nicht mehr lange dauern …

bis sich herausstellt … die Klimakleber sind die Weißen Rosen unserer Zeit ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... ADM Abbruch / Dammbruch / Zusammenbruch ...







