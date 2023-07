Freitag, 14 Juli 2023 | 28.195

Die Rechte der Menschen und ...

das Wunder des Menschen ...

wir wissen schon … das Weltall ruht zwar irgend wie in sich und ist irgend wo zu Ende …

dehnt sich aber immer weiter aus … ohne Ende … unendlich ...



das ist gewissermaßen die Außenansicht …

genau so ungefähr geht es aber auch nach innen um nicht zu sagen nach hinten los ...



in jedem Mädchen das gerade geboren wird stecken schon wieder die Anlagen

für auch dessen mögliche Fortpflanzung / Schwangerschaft / Mutterwerden ...



jedes Kind wächst in der Mutter Leib heran und kaum ist es auf der Welt …

wird es von der Mutter Milch genährt ...



soweit ich weiß gibt es Lebewesen in dieser unserer Welt …

die wachsen auch in so einer Art Mutterleib heran … in so einer Art leiblicher Hülle …



und kaum sind sie auf der Welt … fressen sie diese Hülle auf … als erstes Nahrungsmittel …

man stelle sich das mal illustriert bzw auf den Menschen übertragen vor ...



das heißt … der Mensch in seiner Einfalt ignoriert oder leugnet gar die Vielfalt ...

mit anderen Worten … der Mensch ist eigentlich ‘ein’ Wesen … und steht sich doch selbst im Wege



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Chrtisten ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit / Zufriedenheit / Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit / Trostlosigkeit / Tod ...







