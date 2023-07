Donnerstag, 13 Juli 2023 | 28.194

Die Rechte der Menschen und ... the creative bureaucracy ...

die Natur kennt bekanntlich mehrere Arten der Fortpflanzung ...

zum Beispiel geschlechtliche und ungeschlechtliche etc ...



in der Regel wird dabei einfach das Erbgut von einer Generation an die nächste abgegeben

und dadurch die Erhaltung der Art an sich gesichert …



weil die abgebende Generation nicht nur das Erbgut ab sondern auch den Geist auf gibt ...

zumindest das hat sie mit der Bureaukratie gemeinsam … die aber gleichwohl am Leben bleibt



so daß sich alte und neue Generation addieren bzw summieren und immer mehr werden ...

nicht zuletzt deshalb heißt das dann politically correct Creative Bureaucracy …



womit sich sogar eine Parallele zur Atomtechnik ergibt …

denn auch dieser bureaukratischen Zellteilung geht immer eine Kernspaltung voraus ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikri / Misanthropie / Mikado ...







