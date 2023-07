Mittwoch, 12 Juli 2023 | 28.193

Die Rechte der Menschen ...

und die Freiehit ... und die Gleichheit ...

alle Menschen werden frei und gleich geboren … aber wir wissen schon …

kaum ist die Geburt abgeschlossen … schreit das Kind … weil es Hunger hat …



und bald darauf muß das erste Mal der Po abgewischt werden …

das heißt … dieser freie Mensch kann gar nicht frei bzw unabhängig und allein existieren …



und kaum kann er das einigermaßen im Verlauf seiner Entwicklung …

kommt der Liebe Gott … also der Schöpfer all dessen zwischen Himmel und Erde ...



und sagt … es ist nicht gut … daß der Mensch allein sei …

und damit geht das Drama erst richtig los … der Mensch als soziales Wesen …



der Mensch als Paar als Familie in der Schule im Verein im Unternehmen im Staat …

und kein deus ex machina wmd … der Orientierung Hilfe Leitung Führung anbietet ...



*



