Dienstag, 11 Juli 2023 | 28.192

Die Rechte der Menschen ...

‘frage nicht Dein Land … was es für Dich tun kann …

sondern frage Dich … was Du für Dein Land tun kannst’ ...



auch für John Fitzgerald Kennedy galt aber die dritte Variante … die Politiker Variante …

frage Dich … was Du mit Deinem Land für Dich tun kannst ...



denn das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen …

und bekanntlich darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen … oder so …



was der Bürger für sein Land tun kann … ist und bleibt Nachbarschaftshilfe …

also ein Tropfen auf den heißen Stein ...



die Spitzenpolitiker dagegen können die gesamte Masse ge bzw eben miß brauchen ...

und da gilt die alte Regel (zB) … Geld ist nicht wichtig ... aber viel Geld das ist schon was ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

von Marocco bis Ägypten ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Fortschritt / Fortpflanzung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Diktatur / Vergewaltigung / Auslöschung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen