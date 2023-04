Donnerstag, 13 April 2023 | 15.103

Einladung ... Ausstellung ... Treffpunkt ... Transparenz ...

Präsentation ... Performance ... Lesung ... Lecture ...

Liebe Freunde der Galerie ‘e = m mal c quadrat’ ...

und ‘Die Politische Bühne / Zeitschrift für Verfassung und Politik’ …



wie Ihr wißt … nutze ich die Räume meiner Redaktion / des Pressezentrums / der Bibliothek ...

als Galerie … das heißt für die Ausstellung von Gemälden und anderen Kunst-objekten ...



unterschiedlichster Künstler und Komponisten / Autoren und Verleger ...

oder sonst Mitgliedern der politischen rechtlichen gesellschaftlichen Kreativ-szene ...



ich freue mich … anläßlich des Gallery Weekends Berlin 2023 …

dies wieder zur Besichtigung zeigen und zu Gesprächen einladen zu können ...



Eröffnung / Vernissage

Donnerstag 20 April 2023 von 16 bis 19 Uhr ...



aktuelle Ausstellung Freitag 21 April bis Samstag 13 Mai 2023 ...

und auch sonst jederzeit nach Vereinbarung 24/07 ...



Teilnahme nach bestätigter Anmeldung bzw Vereinbarung …

Besuchszeit aus technischen Gründen u.U. beschränkt auf 46 Minuten ...



zur Bewirtung gibt es Kaffee schwarz und süß und heiß …

bzw Wein … rot oder rosé oder weiß … - durchaus Weiteres auch nach Vereinbarung …



ich freue mich … und grüße Euch herzlich …

mit meinen besten Wünschen aus allen gegebenen Anlässen ...



Am Schönhauser Tor in Mitte von Berlin ...

Tor Straße 40 ... 10119 Berlin ...

.

eugen.moeller-vogt@t-online.de …

+49 (0) 160 299 54 40 ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen