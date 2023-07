Montag, 10 Juli 2023 | 28.191

Die Rechte der Menschen und ...

die Vorrechte der Politiker ...

Politiker sind zwar auch Menschen … aber irgend wie auch wieder nicht …

sie sind gewissermaßen eine spezies sui generis ...



pro forma gibt es drei Arten oder Sorten von Politikern …

kurz gesagt … Bestimmer / Ausführer / Rechthaber ...



das Volk hat seinen Kampf mit dem Leben bzw vor allem mit den Politikern jeden Tag …

um nicht zu sagen Tag und Nacht ...



Politiker denken und handeln dagegen allenfalls in Perioden … teilweise in Wochen …

und vielfach nur in Tagen … an denen sie … naja eben tagen ...



zum Beispiel gibt es die Europäische Woche der Psychischen Gesundheit … weil …

psychische Gesundheit sei die Voraussetzung für ein gesundes Leben (des Volkes) ...



essentiell wichtiger wäre jedoch … daß psychische Gesundheit die Voraussetzuung ist

für gesunde Politik durch gesunde Politiker … mens sana in corpore sano …



darum kümmern sich aber die Psychotherapeuten genau so wenig …

wie sich Rechtsanwälte drum kümmern … daß Politik halbwegs mit rechten Dingen zugeht



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ..

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit / Zufriedenheit / Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit / Trostlosigkeit ( Tod ...







