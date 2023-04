Sonntag, 09 April 2023 | 14.099

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Auferstehung ...

Der Herr iust wirklich auferstanden ... Lukas 24,34 ...

warum soll man das eigentlich nicht glauben (dürfen) ??? ...



die Gedanken sind frei ... angeblich ...

Glauben ist ein Teil bzw ein Ausdruck von Gedanken ...



die erste Tasse Kaffee am Morgen ist so wichtig wie das letzte Glas Wein am Abend ...

was Jesus am Morgen getrunken hat ... ist nicht überliefert ...



aber das mit dem Abendmahl und vor allem mit dem Wein ...

ist historisch gesichert und aus der Kunstgeschichte gar nicht wegzudenken ...







